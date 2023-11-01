Центр «Мой бизнес» проводит бесплатные консультации для социально ориентированных некоммерческих организаций

Консультанты работают с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 17.00, задать вопрос можно по телефону 8-800-234-0-124 или в онлайн-чате на сайте мойбизнес-24.рф.

«Наша задача – поддерживать тех, кто заботится о других. Поддержка некоммерческого сектора – важная часть государственной программы. Социально ориентированные некоммерческие предприятия могут рассчитывать на различные меры государственной поддержки – это имущественная, финансовая, консультационно-методическая помощь, а также информационная поддержка деятельности организаций», – говорит Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

На базе центра «Мой бизнес» работает социальный кластер, куда могут вступить СОНКО. Кластер создан для содействия развитию социального предпринимательства и формирования «пространства» для профессионального общения предпринимателей, осуществляющих социально направленную деятельность в Красноярском крае.

Помимо этого, СОНКО доступен льготный микрозаём, который выдаётся микрофинансовой организацией, действующей на базе регионального центра «Мой бизнес». Ставка – от 0,05% годовых, срок – до 60 месяцев.

Проконсультироваться и задать вопросы по интересующим мерам поддержки можно в колл-центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124.