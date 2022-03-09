Центральный банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: клиент может снять до 10 тысяч в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи», - заявил Центробанк.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счёта. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. ЦБ отмечает, что получить валюту можно будет в кассе банка. При этом граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах.

«Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад. Условия по вкладу или счёту не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно - в той валюте, в которой вклад был открыт», - отмечает регулятор.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действуют временные правила операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объёме.

«Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может потребоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.