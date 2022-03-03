Центробанк России предупредил об активизации мошенников

Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников – звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT (СВИФТ). Это неправда.

Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет. СВИФТ – это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны.

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