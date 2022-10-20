Четверо добровольцев из Норильска отправились в Красноярск на призывной пункт

Четыре добровольца, все они – офицеры запаса от старшего лейтенанта до майора в возрасте от 50 до 60 лет, отправились сегодня в Красноярск на призывной пункт. Там их распределят в соответствии с военно-учётной специальностью.

С напутственными словами к добровольцам обратился глава города Норильска Дмитрий Карасев: «Герои, именно так я могу вас назвать. Герои, которые уходят на защиту нашей родины со всех городов нашей страны, на защиту наших границ, на защиту нашего народа. От всех норильчан выражаю вам слова искренней благодарности. Желаю вам успехов, удачи, чтобы всё было хорошо. Конечно, вернуться здоровыми и сильными обратно домой. Мы вас ждём. Норильск вас ждёт! А мы постараемся обеспечить безопасность наших тылов, заботу о ваших семьях, родных, близких, детях».

Напомним, что по решению главы города, норильчанам, призванным в ходе частичной мобилизации, осуществлены выплаты по 100 тысяч рублей из муниципального бюджета, а их семьям выдаются сертификаты на продукты питания. Кроме того, начиная с октября, семьи с детьми будут ежемесячно получать фиксированную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.