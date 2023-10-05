Четыре красноярские компании в сентябре приняли участие в международной продовольственной выставке в Москве

Предпринимателям оказали помощь в оплате регистрационного взноса и оформлении стендов. В 2022 году данной мерой поддержки воспользовались 86 представителей бизнеса, а в 2023 году – 60 субъектов и самозанятых предпринимателей. Участие в подобных мероприятиях даёт предпринимателям возможность не только найти новые рынки сбыта и перспективных партнёров, но и получить статусные награды.

«Наша компания Дары Сибири участвует в международной выставке продуктов питания благодаря региональному центру «Мой бизнес». Мы рады, что у нас есть возможность стать частью этого масштабного мероприятия. В первые дни экспонирования у нас появились новые контрагенты. А по итогам выставки мы увозим домой, в Красноярск, золотую медаль, которая подтверждает органическое происхождение и натуральный состав нашей сибирской продукции – медового уксуса», – рассказала предпринимательница, основательница компании «Дары Сибири» Ирина Бондарь.

Напомним, с сентября идёт приём заявок на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом на 2024 год. Предприниматели могут заявить для участия любую интересующую их выставку. Центр «Мой бизнес» Красноярского края возьмёт на себя большую часть расходов и организационные вопросы участия. Такая поддержка оказывается по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Сроки подачи заявок ограничены по 1 ноября 2023 года.

Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на официальном сайте мойбизнес-24.рф или по телефону 8-800-234-0-124.