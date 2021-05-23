Член Совета Федерации Валерий Семёнов провёл в Норильске рабочую встречу

Встреча состоялась в Талнахской городской библиотеке. Сенатор рассказал о том, как планируется реализовать четырёхстороннее соглашение, о программе реновации, о том, какие объекты, включая новую детскую поликлинику, будут построены в Талнахе, а также о примерных сроках исполнения проектов.

- Наша основная задача - в ближайшие 3-5 лет сделать условия жизни в Норильске намного комфортнее. Мы хотим не только построить новые дома, но и создать уникальную социальную инфраструктуру. Сделать так, чтобы люди хотели сюда приезжать, - подчеркнул Валерий Семёнов.

В ходе встречи сенатор также ответил на вопросы молодых специалистов, касающихся образования, развития медицины и спорта в Норильске и перспектив реализации программы переселения северян на материк.