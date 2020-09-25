Цифровизация поможет управлять движением судов в морских портах России

С сегодняшнего дня в морских портах России внедряется единая цифровая платформа формирования и использования суточного графика расстановки и движения судов.

Как сообщил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, поэтапное внедрение платформы на базе информационной системы Portcall по цифровизации оперативного механизма управления перемещением флота в акваториях и на подходах к морским портам проводится в рамках плана, утверждённого Минтрансом России два года назад.

Важным аспектом внедрения нового порядка формирования и корректировки является снижение так называемого человеческого фактора. Нововведение позволит перейти на единую форму создания суточного графика, что улучшит качество исполнения службами капитанов морских портов функций госпортконтроля, а также повысить эффективность работы служб в дистанционном формате.

В целом, цифровизация судоходства и смежных сфер увеличивает производительность труда, позволяет сэкономить средства, ускоряет операционные процессы, то есть позволяет существенно снизить общие издержки и, в конечном итоге, повысить прибыль и значительно улучшить качество процессов.