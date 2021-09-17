Дефицит бюджета Норильска на 2021 год снизился почти на миллиард рублей
Дефицит бюджета Норильска на 2021 год снизился почти на миллиард рублей
Проект корректировки главного финансового документа территории депутаты сегодня рассмотрели на заседании комиссии по бюджету и собственности, предварительно обсудив предлагаемые изменения на профильных депутатских комиссиях.
Доходная статья бюджета увеличилась более чем на 1 млрд 450 млн рублей за счёт роста налоговых и неналоговых платежей, а также безвозмездных поступлений из федеральной и краевой казны.
Расходы территории в 2021 году предлагается увеличить более чем на 0,5 млрд рублей (366,3 млн рублей — местный бюджет; 186,7 млн рублей — межбюджетные трансферты). Корректировки вносятся в финансирование 18 муниципальных программ:
— «Управление муниципальным имуществом» — увеличение на 62,9 млн рублей;
— «Развитие образования» — увеличение на 421,9 млн рублей;
— «Социальная поддержка жителей» — уменьшение на 0,2 млн рублей;
— «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» — уменьшение на 1,4 млн рублей;
— «Защита населения и территории от ЧС» — увеличение на 33,1 млн рублей;
— «Приглашение дефицитных специалистов» — увеличение на 14,8 млн рублей;
— «Благоустройство территории» — уменьшение на 60,1 млн рублей;
— «Развитие культуры» - увеличение на 163,3 млн рублей;
— «Развитие физкультуры и спорта» — увеличение на 34,2 млн рублей;
— «Молодёжь в XXI веке» — увеличение на 1,5 млн рублей;
— «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» — увеличение на 2,7 млн рублей;
— «Развитие транспортной системы» — увеличение на 139,1 млн рублей;
— «Формирование современной городской среды» — общий объём без изменений, перераспределение средств внутри мероприятий программы;
— «Развитие туризма» — уменьшение на 3,1 млн рублей;
— «Поддержание сохранности действующих и строительство новых социальных объектов» — уменьшение на 354,2 млн рублей;
— «Обеспечение доступным и комфортным жильём» — уменьшение на 1 млн рублей;
— «Содействие занятости населения» — увеличение на 2,2 млн рублей;
— «Экология и охрана окружающей среды» — увеличение на 7,4 млн рублей.
После корректировки основные параметры главного финансового документа Норильска на текущий год составят:
— доходы: 22 млрд 233,5 млн рублей (увеличение на 1 млрд 468,9 млн рублей);
— расходы: 24 млрд 414,7 млн рублей (увеличение на 553,3 млн рублей);
— дефицит: 2 млрд 181,2 млн рублей (уменьшение на 915,7 млн рублей).
Депутаты согласовали предложенные изменения, рекомендовав утвердить их на предстоящей сессии городского Совета.