Дефицит бюджета Норильска на 2021 год снизился почти на миллиард рублей

Доходная статья бюджета увеличилась более чем на 1 млрд 450 млн рублей за счёт роста налоговых и неналоговых платежей, а также безвозмездных поступлений из федеральной и краевой казны.

Расходы территории в 2021 году предлагается увеличить более чем на 0,5 млрд рублей (366,3 млн рублей — местный бюджет; 186,7 млн рублей — межбюджетные трансферты). Корректировки вносятся в финансирование 18 муниципальных программ:

— «Управление муниципальным имуществом» — увеличение на 62,9 млн рублей;

— «Развитие образования» — увеличение на 421,9 млн рублей;

— «Социальная поддержка жителей» — уменьшение на 0,2 млн рублей;

— «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» — уменьшение на 1,4 млн рублей;

— «Защита населения и территории от ЧС» — увеличение на 33,1 млн рублей;

— «Приглашение дефицитных специалистов» — увеличение на 14,8 млн рублей;

— «Благоустройство территории» — уменьшение на 60,1 млн рублей;

— «Развитие культуры» - увеличение на 163,3 млн рублей;

— «Развитие физкультуры и спорта» — увеличение на 34,2 млн рублей;

— «Молодёжь в XXI веке» — увеличение на 1,5 млн рублей;

— «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» — увеличение на 2,7 млн рублей;

— «Развитие транспортной системы» — увеличение на 139,1 млн рублей;

— «Формирование современной городской среды» — общий объём без изменений, перераспределение средств внутри мероприятий программы;

— «Развитие туризма» — уменьшение на 3,1 млн рублей;

— «Поддержание сохранности действующих и строительство новых социальных объектов» — уменьшение на 354,2 млн рублей;

— «Обеспечение доступным и комфортным жильём» — уменьшение на 1 млн рублей;

— «Содействие занятости населения» — увеличение на 2,2 млн рублей;

— «Экология и охрана окружающей среды» — увеличение на 7,4 млн рублей.

После корректировки основные параметры главного финансового документа Норильска на текущий год составят:

— доходы: 22 млрд 233,5 млн рублей (увеличение на 1 млрд 468,9 млн рублей);

— расходы: 24 млрд 414,7 млн рублей (увеличение на 553,3 млн рублей);

— дефицит: 2 млрд 181,2 млн рублей (уменьшение на 915,7 млн рублей).

Депутаты согласовали предложенные изменения, рекомендовав утвердить их на предстоящей сессии городского Совета.