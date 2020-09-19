Работников бюджетной сферы ждёт повышение заработной платы

Кого затронет индексация

Официальный уровень инфляции за прошлый год ежегодно определяет размер индексации окладов работников бюджетной сферы. По итогам 2019 года инфляция составила 3%. В соответствии с этим показателем с 1 октября и будет произведено повышение заработной платы. Так прописано в статье 134 Трудового кодекса Российской Федерации.

Следует учесть, что индексировать размер заработной платы обязаны все работодатели, независимо от вида деятельности, доходов и формы собственности. В коммерческой сфере такие мероприятия проводятся на основании коллективных договоров, соглашений и локальных трудовых актов. Для государственного сектора экономики действуют иные нормативные акты – Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства. Основанием для текущего повышения для лиц, замещающих государственные должности, послужил Указ Президента от 13.07.2020 № 455, а для работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы - Постановление Правительства от 01.08.2020 № 1153.

Сотрудники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работники федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба получат повышение в соответствии с распоряжением Правительства от 04.09.2020 № 2250.

Повышение оплаты труда на 3% предусмотрено и для персонала муниципальных учреждений, трудящихся в сфере образования, культуры, спорта и других отраслях – работников, не охваченных мероприятиями по увеличению оплаты труда в рамках реализации вышеназванных нормативных актов и обеспечения минимального уровня оплаты труда. В их числе - уборщики служебных помещений, водители, администраторы, тренерский и инструкторский состав спортсооружений, младшие воспитатели, делопроизводители, работники бухгалтерских служб, технические специалисты и представители прочих профессий.

Основанием для повышения заработной платы для них в нашем городе стало распоряжение администрации Норильска от 17.09.2020 № 4272 «О повышении минимальных размеров окладов работникам муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск».

Октябрьская повестка

Всем известен такой показатель, как минимальный размер оплаты труда - МРОТ. Именно он ограничивает нижний предел заработной платы в нашей стране. На сегодняшний день МРОТ в Красноярском крае равен 12130,00 рублей, что соответствует требованиям статьи 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Между тем, проект плана Правительства по восстановлению экономики включает в себя новый показатель, на который в скором времени обязаны будут ориентироваться работодатели при определении отдельных видов заработной платы – минимальный размер часовой ставки (МРЧС). В законопроекте речь идёт о выплате 150 рублей за каждый час работы для сотрудников, которые будут трудиться на условиях неполного рабочего дня сроком до трех месяцев.

Предполагается, что такое новшество поможет в борьбе с работодателями, которые продолжают грешить «серыми зарплатами». Оценить реальную эффективность применения МРЧС, конечно же, можно будет только после опробования на практике, но мы уже сейчас понимаем, что работодателям придется стать ещё более внимательными при оформлении трудовых отношений с работником. Стоит заметить, что и МРЧС также подлежит ежегодной индексации на коэффициент уровня инфляции.

Татьяна Паниматченко