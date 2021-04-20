Депутат фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Красноярского края проведёт встречу с избирателями

Семизоров Павел Викторович избран депутатом Законодательного Собрания края третьего созыва по партийному списку в составе территориальной группы, включающей в себя часть города Норильска, район Кайеркан и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципального района.

Входит в состав 2-х комитетов: комитет по природным ресурсам и экологии, комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов. Является членом Наблюдательного Совета краевой государственной газеты «Наш Красноярский край» и членом Полярной комиссии Красноярского края.

В комитете по природным ресурсам курирует тему обращения с отходами производства и потребления.

В комитете по делам Севера и КМН отвечает за взаимодействие с Федерацией по северному многоборью, подготовку для рассмотрения на комитете проектов федеральных законов, обращений субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления северных районов Красноярского края, программы переселения, северный завоз, бюджет, вопросы социально-экономическогоразвития Арктической зоны Красноярского края, культура и образование КМНС. Возглавляет рабочую группу для подготовки предложений по вопросу «Об обеспечении доступным и комфортным жильем экономического класса граждан, проживающих в северных районах Красноярского края, относящихся к Арктической зоне, и Эвенкийском муниципальном районе».

Принять участие могут все желающие, а также задать интересующие вопросы, обратиться к депутату лично со своими предложениями, жалобами и заявлениями.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (391) 211-04-09.