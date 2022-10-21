Депутатский корпус готовится в шестой раз скорректировать бюджет Норильска на 2022 год

Доходы городской казны увеличатся более чем на 600 млн рублей – за счёт уточнения объёма налоговых и неналоговых поступлений, отражений возвратов остатков субсидий и субвенций, изменения межбюджетных трансфертов и других источников пополнения бюджета.

При корректировке главного финансового документа изменения будут внесены в 20 муниципальных программ:

– «Управление муниципальным имуществом»: + ~1,2 млн рублей;

– «Развитие образования»: + ~746,1 млн рублей;

– «Социальная поддержка жителей»: - ~9,8 млн рублей;

– «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»: + ~82,1 млн рублей;

– «Защита населения и территории от ЧС»: + ~6,2 млн рублей;

– «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений»: + ~37,4 млн рублей;

– «Благоустройство территории»: - ~64,3 млн рублей;

– «Развитие культуры»: + ~66 млн рублей;

– «Развитие физкультуры и спорта»: + ~119,6 млн рублей;

– «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»: + ~7,2 млн рублей;

– «Развитие транспортной системы»: - ~144,6 млн рублей;

– «Формирование современной городской среды»: перераспределение средств внутри программы без изменения общего объёма финансирования;

– «Развитие туризма»: - ~4,5 млн рублей;

– «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»: - ~602,6 млн рублей;

– «Обеспечение доступным и комфортным жильём»: + ~21 млн рублей;

– «Содействие занятости населения»: перераспределение средств внутри программы без изменения общего объёма финансирования;

– «Управление муниципальными финансами»: - ~21,1 млн рублей;

– «Экология и охрана окружающей среды»: + ~0,7 млн рублей;

– «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия»: - ~43,6 млн рублей;

– «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска»: - ~227,6 млн рублей.

После проведённой корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2022 год составят:

– доходы: ~25 млрд 706,7 млн рублей (увеличение на ~601,8 млн рублей);

– расходы: ~32 млрд 618,8 млн рублей (увеличение на ~50,6 млн рублей);

– дефицит: ~6 млрд 912,1 млн рублей (уменьшение на ~551,2 млн рублей).

В ходе заседания депутатской комиссии по бюджету и собственности предложенная корректировка главного финансового документа была рассмотрена и рекомендована для утверждения на ближайшей сессии городского Совета.