Депутаты краевого Заксобрания внесли серьёзные изменения в бюджет края на текущий год

Одной из важнейших тем прошедшей сессии ЗС стали масштабные поправки в бюджет края на 2023-2025 годы. Самые существенные из них касаются обеспечения региональной индексации заработной платы бюджетникам на 6,3%, произведённой с 1 июля, и увеличения в бюджете средств на повышение заработной платы в 2024 году (в связи с увеличением с января на 18,5% МРОТ на федеральном уровне). Эти изменения, несомненно, повлияют на жизнь большой части населения всего края, включая северян.

В принятых поправках также отражены дополнительные средства для финансирования различных видов субсидий и субвенций, выделены дополнительные деньги на социально значимые расходы муниципальных образований. Ещё одна значимая цель поправок — приведение краевых расходов в соответствие с действующей бюджетной классификацией федерального Минфина.

Общая сумма расходов увеличивается в 2023 году примерно на 18 млрд. Увеличение объёмов средств коснётся и определённого числа статей и мероприятий в арктических территориях края.

Так, на 25 млн рублей увеличивается субвенция Норильску для решения вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно: эти средства будут направлены на проведение ремонта 37 жилых помещений.

68 млн будет добавлено на единовременные компенсационные выплаты сотрудникам скорой помощи, прибывшим (переехавшим) на работу в Норильск, Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск. Более чем на пять млн рублей увеличатся социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в Норильске и Дудинке, (за счёт средств «Норникеля»).

Два млн будет добавлено на ежемесячную компенсационную выплату молодёжи — сотрудникам Норильской межрайонной поликлиники № 1.

Вместе с тем почти семь млн рублей составит компенсация сельхозтоваропроизводителям, занимающимся разведением домашних северных оленей. Для обеспечения оленеводов аптечками выделяется 118 тысяч рублей, для компенсации расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья на Таймыре будет произведена субвенция в размере 2,5 млн рублей. 7,8 млн добавят таймырцам на обеспечение бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Более 30 млн, согласно поправкам, будет выделено на обеспечение углём жителей Таймыра.

Важно отметить, что предусматривается увеличение субсидии на содержание памятников, установленных в честь героической обороны Диксона, для сохранения братской могилы североморцев, погибших в бою с фашистским крейсером «Адмирал Шпеер» в 1942 году, — 7,5 млн в 2023 году.

Субвенция бюджету Таймырского района на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией продукции охоты и рыбалки, предпринимателям, большинство сотрудников предприятий которых представители КМНС, — 13,5 млн рублей.

Более 3,3 млн рублей будет добавлено к затратам на проезд детей, проживающих в арктической зоне региона и получивших путёвки в связи с внесением изменений в закон «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в крае».

Вице-спикер ЗС, член комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Дмитрий Свиридов прокомментировал принятое краевым парламентом решение:

«Корректировка бюджета — процесс регулярный и ежегодный. Меняется рынок, происходят различные экономические процессы. В какие-то моменты средств становится больше, и мы можем увеличить затраты на те или иные социальные статьи. Иногда, наоборот, денег не хватает по разным объективным причинам, и приходится добавлять, чтобы реализация мероприятий проходила по плану. Нередко необходимость определённых корректировок вызвана решениями федерального центра, как, например, в этот раз — благодаря повышению МРОТ. Бюджет — это не константа, он всегда находится в динамике, меняется с ходом экономических и политических процессов».