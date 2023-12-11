Депутаты завершили рассмотрение проекта трёхлетнего бюджета на профильных комиссиях

Как отметила заместитель главы Норильска по экономике и финансам Инна Закирьяева, проект бюджета на ближайшие три года был внесён в городской Совет в установленный бюджетным законодательством срок, был одобрен депутатскими комиссиями и на публичных слушаниях, а также получил положительное заключение Контрольно-счётной палаты. Параметры документа согласованы с профильным министерством Красноярского края.

Как и в предыдущие годы, бюджет Норильска является социально ориентированным и обеспечивает преемственность реализации всех муниципальных программ. Их в настоящее время 21. Поскольку наш бюджет является программным, то основная часть расходных обязательств на 2024 год приходится на муниципальные программы:

– «Управление муниципальным имуществом»: 266,4 млн рублей;

– «Развитие образования»: 13 млрд 208,5 млн рублей;

– «Социальная поддержка жителей»: 382,4 млн рублей;

– «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»: 3 млрд 399,6 млн рублей;

– «Защита населения и территории от ЧС»: 467,6 млн рублей;

– «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений»: 109,9 млн рублей;

– «Благоустройство территории»: 584,8 млн рублей;

– «Развитие культуры»: 1 млрд 537 млн рублей;

– «Развитие физической культуры и спорта»: 1 млрд 181,8 млн рублей;

– «Молодёжь в XXI веке»: 114,4 млн рублей;

– «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»: 67,4 млн рублей;

– «Развитие транспортной системы»: 5 млрд 321,6 млн рублей;

– «Формирование современной городской среды»: 75,9 млн рублей;

– «Развитие туризма»: 24,4 млн рублей;

– «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»: 1 млрд 534,3 млн рублей;

– «Обеспечение доступным и комфортным жильём»: 309,9 млн рублей;

– «Содействие занятости населения»: 38 млн рублей;

– «Управление муниципальными финансами»: 234,2 млн рублей;

– «Экология и охрана окружающей среды»: 903 млн рублей;

– «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия»: 135,5 млн рублей;

– «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска»: 2 млрд 398,3 млн рублей.

Дефицит бюджета на 2024 год составляет порядка 4,5 млрд рублей. Источниками покрытия дефицита будут остатки финансовых средств, а также муниципальные заимствования (при необходимости).

Основные параметры норильского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов таковы:

– 2024 год: доходы – 30 млрд 484,7 млн рублей; расходы – 35 млрд 65,8 млн рублей; дефицит – 4 млрд 581 млн рублей;

– 2025 год: доходы – 28 млрд 961,9 млн рублей; расходы – 30 млрд 802,6 млн рублей; дефицит – 1 млрд 840,7 млн рублей;

– 2026 год: доходы – 26 млрд 410,1 млн рублей; расходы – 28 млрд 98,5 млн рублей; дефицит 1 млрд 688,4 млн рублей.

Сегодня проект трёхлетнего бюджета был согласован на заседании профильной депутатской комиссии и рекомендован к утверждению на сессии городского Совета. Предполагается, что данный документ на декабрьской сессии традиционно будет рассматриваться сразу в трёх чтениях.