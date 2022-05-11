Детям участников военных действий на территории ДНР, ЛНР и на Украине предоставят бюджетные места в вузах

Согласно указу, дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте.

Вузы должны выделить 10% от общего числа бюджетных мест для поступающих детей военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти и госорганов, где предусмотрена военная служба, и зачислять их:

– без вступительных испытаний (за исключением творческих или профессиональных испытаний), если участник военных действий погиб или получил увечья;

– на основании результатов вступительных испытаний, если военнослужащий остался жив и не получил ранений.

Дети погибших или раненых военнослужащих смогут поступить в Президентское кадетское училище, кадетские и казачьи корпуса, Суворовское военное училище, Нахимовское военно-морское училище без вступительных испытаний.

В течение месяца Министерство науки и высшего образования должно разработать методические рекомендации по приёму таких поступающих и направить их в вузы.