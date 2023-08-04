Для малого и среднего бизнеса региона введут новые льготы

Государственные меры поддержки для малого и среднего бизнеса обсудил спикер краевого парламента Алексей Додатко с уполномоченным по защите прав предпринимателей Ольгой Загитовой. Законодательное собрание нацелено на поддержку предпринимательства: только за последние три года было принято пять пакетов мер поддержки. Также действует ряд инструментов прямой финансовой помощи, был создан Центр поддержки экспорта.

На встрече Ольга Загитова представила основные проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес в крае: повышение тарифов на электроэнергию, тепло, сложности с подключением к электросетям, кадровый голод. Омбудсмен предлагает ввести мораторий на рост тарифов для бизнеса, установить льготные тарифы на теплоснабжение для МСП в Железногорске и Минусинске, где они значительно выше общекраевых.

«Этот сектор хотя и не столь весом с точки зрения пополнения краевого бюджета, но очень значим для доходов людей, которые там трудятся. Для нас важно не упустить момент — сейчас идёт активная работа над проектом бюджета на будущий год. По проблемам мы сформировали конкретную повестку для профильных комитетов Заксобрания. Эта работа — самая горячая с точки зрения формирования бюджета, её нужно делать прямо сейчас», - отметил Алексей Додатко.