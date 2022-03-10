Для предпринимателей Красноярья запущены программы льготного кредитования

За кредитом можно обратиться в уполномоченные банки. Сейчас их перечень включает 61 финансовую организацию. Планируется, что данная мера поддержки будет доступна как минимум до конца марта. Все возникающие вопросы по взаимодействию с банками предприниматели могут задать через платформу «Сервис 360°».

«Несмотря на изменившиеся экономические условия, параметры кредитования по ней остались прежними и предусматривают ставку до 8,5% годовых. Общий объём средств, выделенных на кредитование по программе, составляет 60 млрд рублей. И важно, что для предпринимателей доступно не только получение кредитов, но и рефинансирование ранее взятых займов на таких же условиях», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Корпорация МСП также сохранила ставку на уровне 6% годовых для приобретения в лизинг отечественного оборудования и 8% годовых — для зарубежного оборудования. Можно получить без аванса лизинговую поддержку на сумму от 2,5 до 50 млн рублей на сроки от 13 до 60 месяцев при наличии поручительства центра «Мой бизнес», который оказывает услуги предпринимателям Красноярского края в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Поручительство должно обеспечивать не менее 30% от стоимости предмета лизинга. Подать заявку можно на сайте корпорации.

Также с 9 марта некоторые банки уже начали выдавать кредиты по новым антикризисным программам Банка России. Получить денежные средства могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия — не выше 13,5% годовых на срок до одного года. Программа действует до 30 декабря 2022 года.

Что касается региональной финансовой поддержки, то предпринимателям края доступны льготные микрозаймы по ставкам от 3 до 9,5% годовых в центрах «Мой бизнес». Подробности можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф.

Кроме того, малому и среднему бизнесу на полгода продлили возможность получать компенсацию расходов на приём денег через систему быстрых платежей. Также можно вновь обращаться в банки за кредитными каникулами.

Самые актуальные антикризисные меры поддержки можно изучить на сайте агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.