Для предпринимателей создали календарь с важными датами
Для предпринимателей создали календарь с важными датами
Его автор – Корпорация малого и среднего предпринимательства.
Ноябрь – один из относительно «тихих» месяцев в году в плане отчётности и сборов. Однако, несмотря на это, забывать об отчётных датах нельзя.
До 13 ноября организации и ИП, привлекающие работников, вправе направить в налоговую инспекцию уведомление для единого налогового платежа о сумме НДФЛ за работников, если подают эти уведомления дважды в месяц.
До 15 ноября организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают страховые взносы в СФР.
До 20 ноября импортёры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию в налоговую инспекцию.
До 27 ноября:
Организации и ИП, привлекающие работников:
- направляют уведомление для единого налогового платежа о суммах страховых взносов в налоговую инспекцию и НДФЛ;
- сдают в налоговую персонифицированные сведения о физлицах.
Организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, производители подакцизных товаров сдают декларацию.
Организации и ИП на автоматизированной УСН уплачивают налог.
До 28 ноября:
– самозанятые уплачивают НПД;
– организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают за них НДФЛ и страховые взносы;
– организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС (если не используют освобождение по п. 1 ст. 145 НК);
– организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не платят их поквартально по п. 3 ст. 286 НК).
Не пропустить даты уплаты налогов и сдачи отчётности поможет специальный сервис «Календарь предпринимателя» на Цифровой платформе МСП.РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он сам сформирует события в нужные даты и пришлёт напоминания на электронную почту. Платформа создана и развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.