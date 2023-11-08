Для предпринимателей создали календарь с важными датами

Ноябрь – один из относительно «тихих» месяцев в году в плане отчётности и сборов. Однако, несмотря на это, забывать об отчётных датах нельзя.

До 13 ноября организации и ИП, привлекающие работников, вправе направить в налоговую инспекцию уведомление для единого налогового платежа о сумме НДФЛ за работников, если подают эти уведомления дважды в месяц.

До 15 ноября организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают страховые взносы в СФР.

До 20 ноября импортёры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию в налоговую инспекцию.

До 27 ноября:

Организации и ИП, привлекающие работников:

- направляют уведомление для единого налогового платежа о суммах страховых взносов в налоговую инспекцию и НДФЛ;

- сдают в налоговую персонифицированные сведения о физлицах.

Организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, производители подакцизных товаров сдают декларацию.

Организации и ИП на автоматизированной УСН уплачивают налог.

До 28 ноября:

– самозанятые уплачивают НПД;

– организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают за них НДФЛ и страховые взносы;

– организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС (если не используют освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

– организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не платят их поквартально по п. 3 ст. 286 НК).

Не пропустить даты уплаты налогов и сдачи отчётности поможет специальный сервис «Календарь предпринимателя» на Цифровой платформе МСП.РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он сам сформирует события в нужные даты и пришлёт напоминания на электронную почту. Платформа создана и развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.