Для судна «Мончегорск» началось изготовление запасных деталей

Как сообщает пресс-служба северодвинского предприятия, контракт на изготовление запасного комплекта был подписан в январе текущего года. Заказ стал продолжением 15-летнего сотрудничества корабелов с компанией, поставляющей движительные комплексы для судов-контейнеровозов серии «Норильский никель».

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, в прошлом году в интересах заказчика было изготовлено и поставлено 10 комплектов деталей ЗИП для судов ледового класса. Срок исполнения настоящего контракта - сентябрь 2021 года.

Всего в период с 2006 по 2011 год было построено шесть судов серии «Норильский никель» - контейнеровозы «Норильский никель», «Мончегорск», «Заполярный», «Талнах», «Надежда» и танкер «Енисей». Все они оснащены гребными винтами производства Центра пропульсивных систем АО «ЦС «Звёздочка», специализирующегося на проектировании, изготовлении, монтаже, ремонте пропульсивных комплексов и их сопровождении на протяжении всего жизненного цикла.