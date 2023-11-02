Дмитрий Карасев: «Здешние условия несопоставимы с условиями ведения бизнеса в остальных регионах страны»

Стороны обсудили существующие меры поддержки для бизнеса на краевом и федеральном уровнях и особенности их применения в специфических условиях Крайнего Севера, а также работу, которую в настоящее время проводит для их оптимизации краевое агентство развития малого и среднего предпринимательства.

«Очень важно не забывать географические, инфраструктурные, логистические особенности, характерные для Арктической зоны Красноярского края. Всё-таки здешние условия несопоставимы с условиями ведения бизнеса в остальных регионах страны, даже если сравнивать их с другими арктическими зонами», - акцентировал Дмитрий Карасев.

Как отметил Роман Мартынов, ряд предложений, озвученных главой города и местными бизнесменами во время августовского визита в Норильск краевого уполномоченного по защите прав предпринимателей Ольги Загитовой, уже направлен новому министру экономического развития Красноярского края Татьяне Магдибур.

«В ближайшее время запланирована рабочая встреча с участием профильных ведомств. На ней мы детально обсудим накопившиеся системные вопросы и меры поддержки бизнеса в Арктической зоне», - добавил Роман Мартынов.

В настоящее время для оптимизации процесса разработки мер поддержки норильских предпринимателей управлением потребительского рынка и услуг организован расширенный опрос, который продлится до конца текущего года. Также параллельно с опросом проводится адресная работа с предпринимателями, имеющими статус арктических резидентов. Результаты исследований будут направлены в краевые ведомства для дальнейшего анализа.