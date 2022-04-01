До 30 сентября россияне могут оформить кредитные каникулы

Кредитные каникулы – это период от одного до шести месяцев, когда банк уменьшает размер платежа или даёт отсрочку по выплатам. Отсрочка не отменяет обязательств по погашению долга — суммы платежей, от которых заёмщик освобождается на период кредитных каникул, переносятся на конец графика выплат.

Воспользоваться данной возможностью могут те, у кого:

– доход снизился на 30% и больше по сравнению с предыдущим месяцем;

– кредитный договор заключён до 1 марта 2022 г. и не был расторгнут по решению суда;

– размер ипотечного кредита на дату выдачи не более 3 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 4 млн рублей, для Москвы — 6 млн рублей;

– максимальная сумма по автокредитам — 700 тысяч рублей, по потребительским кредитам для граждан — 300 тысяч рублей, для ИП — 350 тысяч рублей, по кредитным картам — до 100 тысяч рублей;

– нет действующих ипотечных каникул.

Чтобы оформить кредитные каникулы, необходимо обратиться в банк с пакетом документов:

– справка о доходах и суммах налогов (прежнее название 2-НДФЛ);

– выписка из службы занятости о регистрации в качестве безработного;

– листок нетрудоспособности: временной или в связи с материнством на срок не меньше месяца;

– другие официальные документы, которые подтверждают снижение доходов.

Дополнительную информацию можно получить на портале спроси.дом.рф, а также по телефону горячей линии консультационного центра дом.рф 8 (800) 775 11 22.