Енисейское речное пароходство доставляет грузы для Норильска

Ежегодно с открытием морского порта Дудинки после паводка флот Енисейского пароходства начинает работу на линии Красноярск — Дудинка, которая является магистральным направлением грузовых перевозок в обеспечении Норильского промышленного района. Основной груз предназначен для Заполярного филиала «Норникеля», на который приходится существенная часть грузооборота пароходства и всех грузопотоков по Енисею.

На причалах Красноярского речного порта накоплено более 30 тысяч тонн грузов для отправки в Норильский промрайон, в Лесосибирском порту — более 50 тысяч тонн грузов, подлежащих перевозке в этом же направлении. Всё необходимое оперативно грузится на суда Енисейского пароходства.

В текущую навигацию для производственных нужд «Норникеля» речники планируют перевезти более 1,85 миллиона тонн грузов. Основным направлением работы станет добыча и перевозка песка Червинского месторождения в объёме 1,5 миллиона тонн. Помимо этого, пароходство осуществит перевозку шпал и пиломатериала, клинкера, кокса, антрацита и генеральных грузов. Также в июле и в августе из посёлка Стрелка в Дудинку отправятся два плотокаравана общим количеством круглого леса 50 тысяч кубометров.

Кроме этого, по заявкам «Таймырской топливной компании» флот ЕРП осуществит перевозку 157 тыс. тонн нефтеналива. Для «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» объём грузоперевозок запланирован в размере 68 тыс. тонн. Объём грузов от других коммерческих организаций с пунктом назначения в Дудинке ориентировочно составит порядка 150 тыс. тонн. Также в соответствии с муниципальными контрактами речники обеспечат доставку топливно–энергетических ресурсов в населённые пункты Таймырского Долгано–Ненецкого района.

Отметим, что «Норникель» по–прежнему удерживает первое место по объёмам потребления транспортных услуг Енисейского пароходства. На перевозках по линии Красноярск — Дудинка флот и экипажи будут работать до поздней осени.