Физико-математическая школа СФУ приглашает норильских старшеклассников

«Посмотрел прекрасное здание школы, оснащение аудиторий, территорию, новенькие комнаты общежитий, - рассказал Юрий Захаринский в своём инстаграме. Для наших детей созданы исключительные условия обучения, причём бесплатно», - отметил депутат.

В настоящее время Физико-математическая школа Сибирского федерального университета fms.sfu-kras.ru проводит набор в 10-е классы, в том числе в дистанционном формате. До вступительного испытания – экзамена - осталось 11 дней. При поддержке администрации Норильска, завтра, 9 июня, состоится онлайн-встреча специалистов городского управления образования и директоров школ с Еленой Енгуразовой. Кроме того, специально для норильских школьников и их родителей планируется организовать онлайн-экскурсию по школе и встречу с её директором. Участники встречи смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся условий обучения и проживания, и увидеть всё своими глазами.