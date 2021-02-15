Газовый сегмент Роснефти «Восток Газ» проекта «Восток Ойл» на Таймыре может стать крупнейшим в мире по выпуску СПГ
Газовый сегмент Роснефти «Восток Газ» проекта «Восток Ойл» на Таймыре может стать крупнейшим в мире по выпуску СПГ
Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами сообщил ТАСС директор департамента планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса «Роснефти» Олег Иванов.
«Восток Газ» - это проект уникальной ресурсной базы, которая представлена двумя кластерами на Таймыре и на Гыданском полуострове. База сейчас активно изучается, идёт программа геологоразведки, обещающая хороший прирост запасов. Сегодня речь идёт уже о том, что запасы газа в этих двух кластерах превышают 5 трлн куб м. На базе таких запасов можно реализовать первоклассный проект с потенциалом производства после 2030 года до 50 млн тонн в год. По словам Олега Иванова, это превышает объёмы добычи газа в США.
Ранее в материалах российского Минэнерго говорилось о том, что «Роснефть» после 2030 года может запустить два СПГ-проекта - «Таймыр СПГ» и «Кара СПГ». Мощность двух потенциальных заводов, о которых «Роснефть» ещё не заявляла, может составить 30 млн тонн («Кара СПГ») и 35-50 млн тонн («Таймыр СПГ»), говорилось в презентации министерства.