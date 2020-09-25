Глобальное обновление

Речь идёт о замене всех гидроагрегатов ГЭС согласно инвестиционной программе по повышению надёжности энергетических активов «Норникеля». В минувшую пятницу энергетики запустили предпоследний гидроагрегат из семи, до завершения программы остался один год, в течение которого заменят ещё один, последний, агрегат на ГЭС.

В 2012 году руководством «Норникеля» было принято решение о финансировании проекта по замене всех семи гидроагрегатов Усть–Хантайской ГЭС с последующим заключением договора на выполнение полного комплекса работ с АО «ТЯЖМАШ». Замена отработавших более 40 лет, морально устаревших и физически изношенных гидроагрегатов началась в 2013 году. Уже на следующий год был запущен первый из них. Вместо устаревших и выработавших свой нормативный ресурс поворотно–лопастных машин решено было установить радиально–осевые. Их ещё называют реактивными: в рабочем колесе турбин данного типа поток сначала движется радиально от периферии к центру, а затем в осевом направлении на выход.

Основным преимуществом этих турбин является самый высокий коэффициент полезного действия (КПД) из всех существующих типов. Таким образом, была не только увеличена производительность старых турбин с 63 МВт до 73 МВт, реконструкция способствовала и повышению их экологической безопасности.

Проект предусматривает создание системы перевода гидротурбин в режим синхронного компенсатора, за счёт чего существенно повышается устойчивость энергосистемы в условиях пиковых нагрузок.

К преимуществам новых гидроагрегатов с радиально–осевым рабочим колесом, помимо более высокого КПД, относятся и более высокая надёжность и производительность. Это является одним из решающих факторов безопасной эксплуатации, так как всякое повреждение колеса, направляющего подшипника или крышки турбины создает угрозу затопления машинного зала станции, расположенного в скальной выработке ниже уровня воды.

Кроме того, для новых турбин при любых уровнях нижнего бьефа ГЭС критические ограничения по напору воды отсутствуют. Эксплуатационно–ремонтные затраты при этом значительно уменьшаются, а новые параметры исключают применение масел из технологического цикла, поскольку в системе регулирования стал применяться сжатый воздух. Это позволяет говорить и о качественно новом уровне экологической безопасности ГЭС.

В период с 2014 года по настоящее время произведена полная реконструкция шести гидроагрегатов общей стоимостью более 6 млрд рублей (а с учётом седьмого — 7 млрд рублей). С сентября 2019 года, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, на шестом гидроагрегате совместными усилиями в течение 72 часов было выполнено комплексное опробование машины в установленные сроки.

Последний агрегат энергетики планируют заменить к осени 2021 года. За время эксплуатации нового оборудования отмечена его устойчивая и надёжная работа во всех режимах в соответствии с заявленными характеристиками.

В настоящий момент идёт подготовка к демонтажу седьмого гидроагрегата. В сентябре по воде доставят необходимые для его реконструкции оборудование и материалы общим весом более 800 тонн.

Согласно контракту в октябре 2020 года планируется приступить к выполнению демонтажных работ ПК 7, их полное завершение и реконструкция всей Усть– Хантайской ГЭС запланированы на сентябрь 2021 года.

Проектная мощность ГЭС по результатам реализации семи пусковых комплексов составит 511 МВт с максимальной годовой выработкой на уровне 2,4 млрд кВт/ч. По оценке экспертов, этот проект в области энергетики является одним из самых масштабных в России. Реализация проекта по реконструкции Усть–Хантайской ГЭС в целом оценивается как знаковое событие для энергетической отрасли страны. За время эксплуатации новых гидроагрегатов специалистами отмечена их устойчивая и надёжная работа во всех режимах в соответствии с заявленными характеристиками.

– Комплексная реконструкция Усть–Хантайской ГЭС, является частью консолидированной стратегии инвестиционной программы компании «Норникель», — сказал при запуске нового гидроагрегата генеральный директор АО «НТЭК» Серей Липин. — Она реализуется в топливно–энергетическом комплексе компании и направлена на обеспечение надёжного, бесперебойного энергоснабжения Норильского промышленного района, жилых домов и предприятий. Все базовые векторы стратегии в том или ином виде способствуют достижению поставленной цели.