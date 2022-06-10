Городской бюджет вновь скорректируют

Корректировки затрагивают 18 муниципальных программ:

– «Управление муниципальным имуществом» (+~4,6 млн рублей) ;

– «Развитие образования» (+ ~180,9 млн рублей);

– «Социальная поддержка жителей» (+~1,6 млн рублей);

– «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» (+ ~69,7 млн рублей);

– «Защита населения и территории от ЧС» (- ~71,1 млн рублей);

– «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, дефицитными для муниципальных учреждений» (+ ~29,2 млн рублей);

– «Благоустройство территории» (+ ~21,6 млн рублей);

– «Развитие культуры» (+ ~63,1 млн рублей);

– «Развитие физической культуры и спорта» (+ ~64,5 млн рублей);

– «Молодёжь в XXI веке» (+ ~7,1 млн рублей);

– «Развитие транспортной системы» (+ ~127,7 млн рублей);

– «Развитие туризма» (+ ~0,5 млн рублей);

– «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» (+ ~174,1 млн рублей);

– «Обеспечение доступным и комфортным жильём» (+ ~5,5 млн рублей);

– «Управление муниципальными финансами» (+ ~4,1 млн рублей);

– «Экология и охрана окружающей среды» (+ ~1,2 млн рублей);

– «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» (+ ~13,2 млн рублей);

– «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» (+ ~78,4 млн рублей).

Ранее корректировки главного финансового документы территории были рассмотрены и одобрены на заседаниях профильных депутатских комиссий. Основные параметры бюджета Норильска на 2022 год в итоге изменятся следующим образом:

– доходы – ~25 млрд 104,9 млн рублей (увеличение на ~1 млрд 665,4 млн рублей);

– расходы – ~32 млрд 568,2 млн рублей (увеличение на ~1 млрд 665,4 млн рублей);

– дефицит – ~7,5 млрд рублей (без изменений).

Предлагаемую корректировку бюджета члены комиссии согласовали, рекомендовав принять соответствующее решение на очередной сессии городского Совета.