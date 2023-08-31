Горожан приглашают на семинар «Экспорт продовольственной и сельскохозяйственной продукции в Китай: регистрация в CIFER»

Спикером выступит эксперт в области внешнеэкономической деятельности с практическим опытом более 23 лет Елена Козловская. Она расскажет о приоритетных направлениях экспорта в Китай, аттестации предприятия и продукции на экспорт в Россельхознадзоре, об оценке и минимизации возможных и потенциальных рисков при экспорте, а также о подготовке документов для регистрации предприятия.

Также Елена Козловская ответит на вопросы слушателей, связанные с прохождением аттестации в Россельхознадзоре, регистрации в CIFER (система регистрации импортных пищевых предприятий Китая).

Зарегистрироваться и записаться на индивидуальную консультацию можно по ссылке.

Семинар пройдет 5 сентября в 10.00. Место проведения: ул. Матросова, 2, конференц-зал центра «Мой Бизнес». Также возможно онлайн-участие, ссылка будет направлена после регистрации.