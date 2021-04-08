Губернатор Красноярского края призывает граждан принять участие в голосование за объекты благоустройства

Александр Усс: «26 апреля стартует голосование по объектам, которые будут благоустроены в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Этот проект касается не только городов, но и сёл. Он успешно опробован в нашем крае. Благодаря ему в Красноярске, например, появилась обновлённая набережная на правом берегу. Призываю вас активно включиться в голосование. В общественных местах будут работать волонтёры со специальными планшетами. Вам предложат выбрать полюбившиеся проекты, и ваше мнение мы обязательно учтём».

Тему благоустройства губернатор назвал сквозной в текущем году. Он отметил, что накануне обсудил с министром строительства края планы благоустройства. «Поручил подходить к вопросу комплексно. Тротуары, освещение, газоны, малые архитектурные формы - всё нужно делать разом, не мельчить, - сказал Александр Усс. - Я очень надеюсь, что к работе этой весной подключатся все наши земляки: где-то побелят палисадник, приберут двор, сделают так, чтобы всё, что нас окружает, стало чуть лучше и аккуратнее».

Жители Красноярского края участвуют в голосовании по выбору объектов благоустройства третий год. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года благоустроено 1920 дворов и 180 общественных пространств. В составе нацпроекта «Жильё и городская среда» реализация этой программы продлится до 2030 года.

Обращение «Усс на связи: главное» - это еженедельная программа. По словам Александра Усса, у каждого жителя края должна быть возможность получать информацию о том, что делается для решения тех или иных проблем, из первых уст. Передача выходит на волне «Радио России» 94.5 FM. Подкасты публикуются в аккаунтах губернатора в соцсетях.