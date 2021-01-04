С 1 января 2021 года иностранные граждане могут въезжать на территорию России по единой электронной визе
С 1 января 2021 года иностранные граждане могут въезжать на территорию России по единой электронной визе
Перечень иностранных государств, граждане которых могут воспользоваться упрощённым порядком въезда в Российскую Федерацию по единой электронной визе, а также перечень пунктов пропуска через границу установлены правительством РФ.
Данная виза даёт право на однократный въезд в Россию и пребывание в ней с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.
Срок действия визы — шестьдесят суток со дня её оформления с разрешённым сроком пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации не более шестнадцати суток со дня въезда на территорию РФ.
Постановка на учёт по месту пребывания иностранных граждан, прибывших в Россию на основании единых электронных виз, осуществляется в общем порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2002 года № 109 — ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».