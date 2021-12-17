«Интеррос» вложит $1 млрд в хай-тек и искусственный интеллект

По информации interfax.ru, ранее в этом году организацией был создан венчурный фонд «Восход» на Дальнем Востоке. Цель данной инициативы - поддержка высокотехнологичных стартапов по всей стране. Планируется, что «Интеррос» вложит в фонд сумму в размере 10 млрд рублей в ближайшую пятилетку.

Потанин рассказал о готовности компании стать якорным инвестором в развитии Дальневосточного региона. Создание подобного фонда, считает он, позволит получать поток необходимой информации и необходимых стартапов.

Для усиления своего присутствия на рынке высоких технологий «Интеррос» решил проинвестировать дополнительный миллиард долларов в эту сферу.

Помимо этого, лидер компании упомянул тот факт, что его инвестиционная организация в последние годы своей работы занимается развитием собственной цифровой повестки. В качестве первоочередной Потанин выделяет работу “Интерроса” в разработке закона о ЦФА (цифровых финансовых активах). Также компания выступила соинвестором в нескольких глобальных цифровых платформах (например, Atomyze, которая уже действует в России и Швейцарии).

Кроме того, Потанин рассказал, как его организация поддержала создание Центра по изучению мозга и сознания в Сколково. Напомним, что частью этого центра стала лаборатория физики программируемых материалов нобелевского лауреата Константина Новоселова, которую создали в «Интеррос».

По его словам, представители бизнес-сообщества, которые на данном этапе вкладываются в хай-тек, заходят на более ранних этапах цепочки создания интеллектуальной собственности, а именно в фундаментальную науку.

Также Потанин подчеркнул, что Россия может занять лидирующую позицию в сфере цифровизации и хай-тека, если будет располагать рядом естественных преимуществ и прогрессивным регулированием.

Глава «Интерроса» уверен, что в стране есть все условия для обеспечения цифрового лидерства. В частности, он отметил высокий уровень программистов, основательную математическую школу, перспективное законодательство о цифровых финансовых активах, а также наличие передового регулятора в лице ЦБ РФ.