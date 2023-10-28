Экономика должна быть эффективной

– В этом году финансовое управление отмечает 70–летие. Инна Анатольевна, расскажите, какие задачи сейчас стоят перед подразделением.

– Последние годы финансисты всей страны переживают достаточно непростой период. Это связано и с последствиями карантинов в пандемию, и с проведением специальной военной операции. Поэтому любому финансисту на уровне федерации, субъекта или муниципалитета приходится решать сложные задачи, адаптироваться к новым условиям, быстро и эффективно принимать решения, которые должны улучшить ситуацию. Несмотря на все внешнеэкономические факторы, и наша страна, и Красноярский край в целом, и Норильск показывают неплохие финансовые результаты. В последние годы бюджет города исполняется без дефицита. Даже имеется остаток средств, которые можно направить на развитие города.

– Как Норильск переживает санкционное давление?

– Против нашей страны ввели беспрецедентные санкции. И их очень много. В самом начале было тяжело, особенно предприятиям, которые попали под ограничения. Все мы знаем, что основную часть доходов бюджета как города, так и всего края формирует «Норникель». Он является мировым лидером на рынке цветных металлов. Естественно, ограничения сказались на его деятельности. Пересматривались логистические цепочки. При этом доходная часть бюджета должна была сохраняться в спрогнозированных параметрах. Надо отдать должное властям всех уровней — своевременно принятые меры помогали предприятиям осуществлять деятельность. В итоге мы сохранили тот объём доходов, который планировали.

– В структуре администрации существуют финансовое управление и управление экономики. Не все обыватели понимают разницу. Для чего нужны оба управления?

– Функции управления экономики связаны с прогнозированием и развитием муниципальной политики в области социально–экономического развития города. Финансовое управление обеспечивает реализацию этой политики. Основная задача нашего управления — обеспечить эффективность использования бюджетных средств. Такое взаимодействие даёт очень хороший результат.

– Как расставляются приоритеты при формировании бюджета?

– Безусловно, большое внимание уделяется социальной сфере. Ежегодно в бюджете предусматриваются средства на поддержку социально незащищённых категорий граждан, финансирование питания детей, организацию отдыха детей и работников бюджетной сферы. После начала специальной военной операции были разработаны дополнительные меры поддержки для семей её участников.

Также одним из приоритетных направлений является реновация Норильска. Напомню, что в 2021 году было подписано четырёхстороннее соглашение между федеральными органами, градообразующим предприятием, Красноярским краем и городом Норильском о реализации комплексного плана социально–экономического развития территории до 2035 года. По сути, реализация началась заранее, до момента утверждения самого плана. Из федерального бюджета деньги стали поступать в 2022 году. Задачи, отражённые в комплексном плане, уже выполняются. Средства вкладываются в ремонт улично–дорожной сети, в реконструкцию и строительство мостов, поддержание сохранности жилищного фонда.

– Как реализация комплексного плана отразилась на работе финансового управления?

– Она потребовала нового подхода. Давно на территорию не поступало такого объёма федеральных средств, потребовалось наращивать компетенции. Помимо этого, ежегодно меняется бюджетное законодательство — включаются нормативы, которые будут способствовать более эффективному и рациональному использованию бюджетных средств, при этом убирая бюрократические барьеры. Поэтому мы постоянно учимся чему–то новому.

– Мы знаем, что в финансовом управлении сейчас работают 28 сотрудников, из них 27 — женщины. Такой штатный перекос в сторону прекрасной половины человечества был всегда?

– Я работаю в управлении более 20 лет, и за эти годы сотрудников–мужчин действительно было немного. Женщина больше подходит для этой профессии: она более усидчива, внимательна.

– Говорят, что финансистов много, но хорошего найти сложно. Какой он, хороший финансист?

– Это профессионал, который любит свою работу и готов отдавать ей большую часть своего времени. Финансист должен быть сконцентрирован, внимателен, должен рассматривать вопросы не только с финансовой точки зрения, но и обладать определёнными знаниями в области экономики. Он способен моделировать ту или иную ситуацию с точки зрения реакции населения города. При этом быть опорой непосредственно главе города и депутатскому корпусу. Быть честным, принципиальным и уметь найти выход из сложной ситуации.

– По каким критериям оценивается благосостояние города?

– Наверное, в первую очередь следует обратить внимание на возраст населения: если много молодёжи, значит, город можно считать успешным. Как показывает статистика, на протяжении нескольких лет Норильск является городом молодых. Средний возраст норильчанина — 33,5 года. Это говорит о том, что город развивается и интересен именно работоспособному населению. Пожилые норильчане стараются переселиться в другие регионы, с более благоприятным климатом.

– Сейчас формируется бюджет на следующий год. Расскажите, как продвигается эта работа.

– В бюджете 2024 года, как и в предыдущих, преобладают расходы на содержание социальной сферы. Закладываются средства на реализацию проектов, направленных на развитие города. Бюджет также предусматривает индексацию заработной платы работников бюджетной сферы. Определённый объём средств запланирован на строительство жилья (в 2024 году должно быть построено четыре многоквартирных дома). И конечно, предусмотрены средства на развитие городской инфраструктуры. Это, пожалуй, основная обязанность муниципалитета.

– В юбилей принято радоваться, шутить. А финансисты вообще шутят? Бывают ли в вашей работе курьёзные случаи?

– Конечно бывают. Например, была ситуация, когда управление имущества написало нам, что при детальном осмотре здания обнаружен ещё один этаж. Бывали забавные опечатки, когда в документе прописано не «содержание площади Героев», а «содержание лошади героев».

– У каждого учреждения есть свои традиции. Какие традиции чтут в финансовом управлении?

– У нас есть одна хорошая традиция: с 2017 года мы участвуем в спартакиаде для работников финансовой сферы. Очень полезно — мы и спортом занимаемся, и с коллегами знакомимся.