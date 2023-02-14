Экспортёрам Красноярского края предлагают оформить на свою продукцию добровольный сертификат «Сделано в России»

Владельцы данных сертификатов получают право маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия «Сделано в России», а также могут воспользоваться информационной и маркетинговой поддержкой от РЭЦ.

«Добровольный сертификат – это не только способ ещё раз подтвердить качество, но и получить помощь в продвижении на приоритетных рынках под «зонтиком» странового бренда. В том числе это продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое», – рассказала директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.

Производители несырьевой продукции Красноярского края также могут стать участниками программы. Главное, чтобы компания производила или поставляла продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, которые являются партнёрами системы добровольной сертификации. Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надёжность – именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под брендом «Сделано в России».

Подать заявку на участие в программе экспортёры из нашего региона могут на сайте РЭЦ по ссылке. Всю информацию можно уточнить по телефону 8-800-550-01-88.