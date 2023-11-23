Экспортёров Красноярского края приглашают на бесплатную ежегодную конференцию

Конференция состоится в конференц-зале гостиницы «Новотель» (г. Красноярск, ул. Ленина, 123). В рамках программы мероприятия пройдёт пленарное заседание с представителями органов власти и экспертного сообщества о поддержке ВЭД, новых рынках, логистических маршрутах, расчётах с зарубежными контрагентами. Участие в конференции бесплатное, поскольку она проводится по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

«Мероприятие проходит ежегодно и является одним из ключевых для экспортного направления в нашем регионе. Конференция проводится в пятый раз. Для примера, в 2022 году её участниками стали более 80 представителей бизнеса. В этом году на мероприятии можно будет напрямую пообщаться с экспертами в сфере продвижения продукции на зарубежных рынках, узнать о перспективных направлениях, техниках успешных переговоров с иностранными партнёрами и многое другое. Предприниматели и представители направлений ВЭД смогут обсудить проблемы, найти пути их решения и поделиться друг с другом полезным опытом», – комментирует исполняющий обязанности руководителя центра «Мой бизнес» Александр Звездов.

Федеральные эксперты расскажут об особенностях систем сертификации разных стран, путях её прохождения, особенностях межкультурной коммуникации в странах Ближнего Востока, о привлекательности китайского региона для экспортёров.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. Подробности – в Центре поддержки экспорта Красноярского края по телефону 8-800-234-0-124.