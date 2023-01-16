Экспортёры сельхозпродукции смогут компенсировать расходы на транспортировку своей продукции

Компенсировать транспортные расходы смогут предприниматели из Красноярья, которые экспортируют различную продукцию. Например, чай, мука, кондитерские изделия, макароны, мясо, колбасы, грибы, овощи, соки, джемы, мороженое, шоколад, мёд, эфирные масла и другое.

Приём заявок стартует 19 января и продлится до 1 ноября на платформе «Мой экспорт», которая создана Российскими экспортным центром (РЭЦ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», по ссылке .

«Российская агропродукция несмотря на все ограничения продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортёры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и ищут новых партнёров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, очень востребованной у отечественного агропрома», – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

После проверки данных экспортёра РЭЦ проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Министерство сельского хозяйства России для принятия окончательного решения.