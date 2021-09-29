Юрий Захаринский: «Исследования покажут, насколько эффективны тоннельные сооружения на норильских автодорогах»

В Норильске состоялась рабочая встреча руководителя Департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета Юрия Захаринского с представителями производственного холдинга ТВЭЛ, входящего в госкорпорацию РОСАТОМ. Юрию Захаринскому, возглавляющему важный для норильчан проект «Дорога ветров», рассказали о разработках, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности человека на территориях с экстремальным климатом.

На сегодняшний день проблема снежных заносов на дорогах Норильска, да и в целом арктической зоны, стоит очень остро. Над вопросом, как наиболее эффективно решить её, работают десятки экспертов в России и за рубежом, в том числе и исследователи Сибирского федерального университета. Разработчики ТВЭЛ считают, что изготовленные из новейших материалов – специальных теплоизоляционных ячеек – транспортные коридоры в будущем помогут избежать снеговых заносов на наиболее проблемных участках дорог. Ячейки представляют собой лёгкий и прочный треугольный каркас с натянутой ETFE-плёнкой.

Юрий Захаринский отметил, что при разработке и реализации подобных технических решений ключевой задачей должно стать обеспечение безопасности как людей, так и самого сооружения в экстремальных климатических условиях, а также в случае возникновения ДТП или другой чрезвычайной ситуации.

Представители ТВЭЛ сообщили, что плёнка при воздействии высоких температур плавится, но не поддерживает горение. По словам представителя компании, сооружения из таких ячеек прочные, износостойкие, пропускают 95% солнечного света и выдерживают значительные ветровые нагрузки и перепады температур между внешним и внутренним контуром, до 80 градусов Цельсия.

Участники встречи согласились, что для реализации пилотного проекта необходим участок автотрассы длиной около 100 метров. Однако единственную дорогу из города в аэропорт для исследований использовать нельзя, отметил Юрий Захаринский. «Экспериментальный участок не должен иметь такое стратегическое значение, как автодорога Норильск-Алыкель. При этом для получения достоверных результатов он должен иметь близкие характеристики - ветровые и снеговые нагрузки», - сказал учёный.

В дальнейшем предложения разработчиков холдинга ТВЭЛ рассмотрят эксперты СФУ и «Норильскавтодора». «Задача создания транспортной инфраструктуры соотносится с задачами, обозначенными в плане комплексного развития Норильска, поэтому у проекта, возможно, есть большое будущее», - отметил Юрий Захаринский.