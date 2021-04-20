Юрий Захаринский: «Сделать Норильск городом будущего – задача молодежи»

Спикерами и экспертами форума выступили политики и общественники, учёные, специалисты сфер культуры, образования, спорта. Законодательное собрание Красноярского края представили депутаты Юрий Захаринский, Павел Семизоров и Евгений Петренко.

«Видя в этом зале знакомые лица, я рад тому, что мероприятие нового для нашего города формата объединило многих перспективных и инициативных молодых людей», - сказал Юрий Захаринский, приветствуя собравшихся. «Здесь собрались те, кто своими делами, поступками, идеями вносит личный вклад в развитие города, и при этом успевает помогать людям (я, естественно, имею ввиду волонтёров), те, кто делает нашу жизнь интереснее и лучше».

Говоря о важности события, Юрий Захаринский отметил преемственность поколений. «Приятно видеть сохранение и развитие традиций. Когда я был в вашем возрасте, у нас был комсомол, - рассказал он. Организация, которая нас объединяла, учила жизни, учила работать. По сути, если использовать современную терминологию,комсомол был советской школой молодых менеджеров.То, что я вижу сегодня в современной молодёжной политике, напоминает ту школу жизни, которая позволила мне и моим товарищам состоятся как специалистам и как политикам. Именно комсомольский опыт помог нам в своё время создать Северную партию, политическую организацию представлявшую интересы Норильска и Таймыра в региональном парламенте».

Депутат также передал участникам форума пожелание плодотворной и интересной работы от председателя Заксобрания Дмитрия Свиридова и председателя комитета по образованию, культуре и спорту ЗС Людмилы Магомедовой.

Юрий Захаринский особо подчеркнул, что молодежный форум направлен на решение задач северных территорий. «Именно Север определяет и будет определять перспективы развития нашего большого Красноярского края», - сказал он.

Отвечая на вопросы координаторов форума, ученый и политик рассказал о мощной научной базе Сибирского Федерального университета. «22 института, 26 тысяч студентов объединяет наша организация, - обозначил собравшимся ключевые сведения о вузе Юрий Захаринский, являющийся руководителем Департамента комплексного изучения Арктики СФУ, - 98 направлений подготовки по программам бакалавриата и специалитета, 150 направлений подготовки магистров. Вне зависимости от сферы интересов можно найти в СФУ специальность для себя. Отмечу, что каждому нашему студенту предоставляется общежитие. При этом очень важно, чтобы, получив образование, став специалистами, молодые люди возвращалась домой. Потому что именно им предстоит сделать Норильск городом будущего».

Депутат Законодательного собрания также выступил в качестве эксперта кейс – чемпионата «Город будущего». Его участники обсудили развитие туризма на Крайнем Севере и в Арктике. Юрий Захаринский отметил важность развития на территорииТаймыра краеведческого туризма, а также туризма индустриального и экстремального. Выступая перед участниками форума, он подчеркнул, что они должны знать историю территории, в развитии которой участвуют. «Чтобы работать на Севере, научиться создавать его будущее, необходимо знать его историю, извлекать из нее полезную информацию», - обратился Юрий Захаринский к молодежи. Он представил краткий обзор основных этапов развития нашего города – от этапа Норильлага до современного города с мощным горно-металлургическим производством.

«2021 год – новый виток развития Норильска, - обратился Юрий Захаринский к участникам Молодежного форума в заключение своего выступления. - Подписаны знаковые документы, определяющие модернизацию города. Сроки реализации проекта показывают, что это будет уже ваше время, коллеги. Потому что будущее Норильска зависит от вас».