Юрий Захаринский взял под личный контроль ситуацию с финансированием норильского «IT-Куба»

За время работы в «IT-Кубе» успешно прошли обучающие курсы по современным технологиям более 400 детей, и желающих присоединиться к занятиям немало. 27 специалистов помогают ребятам получать знания сразу по нескольким направлениям, таким как основы программирования, системное администрирование и искусственный интеллект. К сожалению, средств на содержание норильского технопарка не хватает: «Люди работают практически на голом энтузиазме, - рассказал директор центра цифрового обучения Евгений Герасименко. - Мы финансируемся из казны Красноярского края, и ситуация не решена с весенней корректировкой бюджета».

Стоит отметить, что перед посещением норильского «IT-Куба» Юрий Захаринский побывал в красноярском «Кванториуме», где проблема с финансированием тоже актуальна. «Недостаток финансирования «головного» «Кванториума» и его филиалов по краю составляет порядка 64 миллионов рублей», - рассказал депутат. Нехватка финансового обеспечения норильского «IT-Куба» с начала года превышает 17 миллионов рублей». Выплаты заработной платы, отпускных, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, выплаты по договорам осуществляются за счёт средств партнеров. Нет возможности возмещать расходы по коммунальным услугам, закупать дополнительные материалы, а самое главное, нет средств вывозить воспитанников на федеральные и региональные фестивали и конкурсы.

Юрий Захаринский сообщил, что вопрос о финансировании норильского «IT-Куба» прорабатывается в двух региональных министерствах - образования и финансов. «Проблему обсудили на встрече с заместителем председателя правительства Красноярского края - министром финансов региона Владимиром Бахарем. Деятельность норильского «IT-Куба» предполагается финансировать за счет средств партнеров с последующим восстановлением средств в осеннюю корректировку краевого бюджета. Я думаю, в июле финансовые проблемы «IT-Куба» удастся решить, - заявил Юрий Захаринский. - Образовательная значимость учреждения такова, что нельзя допускать его закрытия».