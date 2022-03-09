Карты Сбербанка будут работать!

На территории России все платежи проходят через Национальную систему платёжных карт (НСПК). Они не зависят от иностранных платёжных решений: операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не влияют.

Правда, с 10 марта могут возникнуть сложности при оплате покупок картами Visa и Mastercard с помощью ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC). Поэтому Сбербанк рекомендует иметь при себе пластиковую карту.

Через терминалы Сбера любую оплату можно проводить с картами, выпущенными российскими банками.

В случае выезда за границу Сбербанк рекомендует взять с собой достаточное количество наличных, заранее оплатить крупные траты (отели, билеты), а также взять карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay для расчетов за границей. О сроках запуска будет сообщено дополнительно.

Ограничения никак не затронут сервисы Сбера «Плати QR» и SberPay (сервис для онлайн-оплаты). Также продолжает работу сервис «Система быстрых платежей» Центробанка (СБП).