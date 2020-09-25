Компания «Газпром» успешно испытала в Арктике тяжёлый беспилотник

Тестирование вертолёта прошло на арктическом Восточно–Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении — самом северном континентальном месторождении нефти в России. Беспилотник преодолел 130 километров и доставил 150–килограммовый груз.

Аппарат продемонстрировал высокие технические возможности в условиях Заполярья. Второй этап испытаний на Восточной Мессояхе запланирован на декабрь 2020 года: разработчики воздушного комплекса и нефтяники намерены протестировать беспилотник в условиях арктической зимы.

Перед испытателями стояла цель подтвердить потенциал беспилотных технологий для оперативного и безопасного жизнеобеспечения северных автономных месторождений. Проект реализован специалистами «Газпромнефть–Снабжение», представителями отечественного производителя беспилотных систем «Тайбер» и сотрудниками «Мессояхнефтегаза».

Ежегодно на автономные нефтепромыслы наземным и воздушным транспортом завозят сотни тысяч тонн инженерного и бурового оборудования, строительных материалов, ресурсов для жизнеобеспечения центров нефтедобычи.

Тестирование вертолёта «Тайбер» стало третьим испытанием «Газпромнефти» беспилотных технологий в логистике. По результатам компания планирует ускорить процесс внедрения беспилотных решений в свои логистические процессы и продолжить участие в формировании нормативно–правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.