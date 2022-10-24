Краевой министр финансов провёл с главами муниципалитетов селекторное совещание

Заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь отметил, что в территориях края в целом наблюдается устойчивое исполнение бюджетов. В текущем году ожидается рост доходов муниципальных образований более семи млрд рублей относительно первоначальных параметров. Кроме того, в рамках осенней корректировки краевого бюджета муниципалитетам выделена финансовая помощь – почти один млрд рублей. Это в полном объёме обеспечит исполнение местных бюджетов в текущем году и позволит сформировать резервы на следующий финансовый год.

На селекторе были озвучены базовые подходы к формированию бюджетов, а также задачи, стоящие перед финансовыми органами. В предстоящей трёхлетке сохраняется преемственность основных направлений бюджетной политики. Вместе с тем больше внимания будет уделяться росту экономической активности, реализации крупных проектов и развитию инфраструктуры.

В числе приоритетов – выполнение поставленной губернатором края задачи по содействию устойчивому развитию территорий. В 2023 году из краевой казны в местные бюджеты планируется направить более 120 млрд рублей, в том числе свыше 25 млрд рублей в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Краевая поддержка предусмотрена на финансирование комплексных проектов развития, решение жилищных вопросов, благоустройство территорий, подготовку к зиме, реализацию мероприятий по обеспечению жителей края чистой водой, ремонты и укрепление материально-технической базы учреждений и по другим направлениям.

Участники селекторного совещания обсудили основные изменения законодательства, которые влияют на формирование и исполнение бюджетов, а также работу территорий по мобилизации доходов местных бюджетов. В предстоящем периоде ожидается повышение бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса.

«В этом году формирование бюджетов всех уровней проходит в непростых условиях. Мы видим, как нарастают внешние вызовы, поэтому должны быть готовы к развитию любой ситуации. Уже сегодня необходимо более ответственно походить к осуществлению расходов, сконцентрироваться на увеличении собственных доходов с целью сохранения сбалансированности бюджетов и устойчивости финансовой системы края», - отметил Владимир Бахарь.

Органы местного самоуправления должны своевременно сформировать местные бюджеты и до 15 ноября внести на рассмотрение в представительные органы.