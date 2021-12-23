Краевые парламентарии предложили новый пакет налоговых льгот для предпринимателей

На комитете по экономике и налоговой политике Заксобрания края рассмотрели пакет налоговых проектов законов. В них предлагается продлить и расширить налоговые льготы для предпринимателей, использующих упрощенную и патентную системы налогообложения, а также установить очередную налоговую льготу по налогу на имущество организаций.

Напомним, в ноябре 2020 года Законодательным собранием был принят закон «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков». Для ряда предпринимателей максимально снизили налоговую ставку. Налог по УСН снизился с шести до одного процента; по доходам, уменьшенным на величину расходов, — с 15 до 5 процентов. Этими льготами пользуются те, кто соблюдал определенные условия: до 2020 года платил налоги по системе единого налога на вмененный доход, а в 2021-м заботился о сохранении размера зарплаты своих работников. Льгота также распространяется на отдельные виды бизнеса, наиболее пострадавшие от пандемии и не восстановившиеся до настоящего времени.

Новым законопроектом налоговый период, когда действуют эти льготы, продляется на 2022 год. Кроме того, расширен список видов бизнеса, которые могут ими воспользоваться. Раньше в него входили одиннадцать видов деятельности, теперь к ним добавляются еще четыре: дополнительное образование детей и взрослых, представление услуг по дневному уходу за детьми, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химчистка текстильных и меховых изделий.

По информации управления федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, в 2021 и 2022 годах этими мерами поддержки смогут воспользоваться 1507 и 5422 налогоплательщиков соответственно. Меры поддержки оцениваются в 525,9 млн рублей на 2022 год.

Что касается патентной системы налогообложения, то в мае 2021 года были внесены изменения в краевой закон, регулирующий эту деятельность. В зависимости от территории края изменен расчёт стоимости патента для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли и услуг общественного питания (за исключением Красноярска). Для этого введен понижающий коэффициент. Он определяется в зависимости от площади торгового объекта, площади объекта общественного питания: чем больше площадь, тем ниже коэффициент. В рассмотренном законопроекте сроки действия этой нормы также продлены на 2022 год. Отметим, в 2021 году на эти виды деятельности было выдано 3899 патентов. Сохранение мер поддержки на следующий год приведёт к выпадающим доходам бюджета в размере 51,9 млн рублей.

Наконец, третьим рассмотренным законопроектом предлагается внести изменения в закон края «О налоге на имущество организаций». В закон вносится новая статья. Арендодателям, которые готовы снизить в 2022 году арендную плату для пострадавших видов бизнеса, установят налоговую льготу в виде уменьшения налога на имущество.

Депутаты согласовали представленные проекты законов, в первом и во втором (о налоге на имущество) чтении они будут рассмотрены на сессии 23 декабря.

Комментируя итоги заседания, председатель комитета Егор Васильев сказал: «Срок действия налоговых льгот, которые были в свое время введены по двум причинам — при переходе с ЕНВД и из-за противодействия коронавирусной инфекции, заканчивался. Мы неоднократно говорили о необходимости продления таких льгот и их расширения: и на нулевом чтении бюджета у губернатора, и затем при принятии бюджета. Сейчас правительством внесён пакет законопроектов. От 10 до 50 процентов снижается стоимость патента для общепита и торговой деятельности в территориях края. До минимальных предлагается снизить ставки по УСН для некоторых видов экономической деятельности, перечень таких видов расширяется. Третий закон касается льгот по налогу на имущество тем, кто снижает арендную плату для малого бизнеса. Если с последним законом всё понятно, и мы выносим его на рассмотрение сессии для окончательно принятия, то по патентам и по УСН большая работа ещё впереди. Уверен, налоговые доходы этого года от крупных компаний края позволяют создать в регионе максимально благоприятную налоговую среду для малого и среднего бизнеса».