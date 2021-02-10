Красноярский край вошёл в ТОП-20 по финансированию нацпроектов

Всего за 2020 год на реализацию нацпроектов на территории края было выделено 26,8 млрд рублей, в то время как из федерального бюджета было выделено 16,8 млрд рублей. Вместе с тем Красноярский край вошёл в ТОП-20 по объёмам привлечённых средств на эти цели.

«В прошлом году мы существенно увеличили объём средств, направленных на национальные проекты, по сравнению с 2019 годом. В первую очередь, рост произошёл за счёт средств федерального бюджета. И это в год, когда практически все резервы Российской Федерации были брошены на борьбу с коронавирусом! На текущий год в федеральном бюджете предусмотрено порядка 11 млрд рублей в качестве нераспределённого остатка – на эти средства мы вправе и должны претендовать», – подчеркнул председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

С 2019 года в крае реализуется 12 нацпроектов.

Край стал лидером по финансированию нацпроектов. В соответствии с ними в прошлом году региональные власти утвердили 52 региональных проекта.