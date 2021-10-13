Куриные окорочка подоражали, тушки - подешевели

Прибавили в цене куриные окорочка – сразу на 17,3%, свинина – на 9,3%, говядина – на 8,3%, баранина – на 4,3%. В УПРиУ считают, что причина - в сокращении ассортимента более низкой ценовой категории на момент мониторинга. Подешевели куриные тушки - на 3,7%. Снизилась цена и на полукопчёную колбасу, правда, незначительно – на 0,5%.

Стали меньше стоить свёкла, морковь, лук и картофель - от 1 до 15,7%. А вот пшеничная мука подорожала на 2%. Стоимость гречневой ядрицы увеличилась на 3,6%. Также зафиксирован рост цены на молоко (на 2,3%) и твёрдый сыр (на 5,3%), но такова общероссийская тенденция.

Куриное яйцо выросло в цене на 7,4%, что характерно для данного периода. Морская рыба подорожала на 11%, рыба северных пород - на 3%. В сравнении с августом сахар-песок подорожал на 2,7%, фактическая цена колеблется в разных магазинах от 61 до 93,6 рубля. Соль стала дороже на 1%.

Специалисты УПРиУ отметили, что инфляция за 9 месяцев составила 5,48%. По их словам цены будут расти, но рост будет планомерный, без резких колебаний.

Дорожает и топливо. В автозаправочных компаниях «Арктур» и «ТТК» цена в начале года увеличилась на 1 рубль, в июне дизтопливо стало стоить дороже ещё на 30 копеек, бензин всех марок прибавил в цене от 1,9 до 2 рублей. Ещё одно повышение случилось в сентябре – надбавка составила от 0,9 до 1 рубля. 4 октября был отмечен новый рост стоимости – оно подорожало ещё на 0,9 и 1 рубль, и это связано с переходом на зимнее топливо.