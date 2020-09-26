Восстановительные работ в ЗТФ завершаются

Ежегодно в столице Таймыра с первых дней календарного лета до поздней осени проводятся восстановительные работы железнодорожных и подкрановых путей на дудинском участке ПТЖТ и в морском порту.

Учитывая, что Дудинка является единственным в мире портом, территория которого ежегодно затапливается паводковыми водами, а механизмы и оборудование с причалов приходится каждую весну поднимать на высокую отметку, то хлопот с подкрановыми и железнодорожными путями на этом участке всегда достаточно. Можно сказать, их наличие каждый год гарантировано весенним половодьем.

В перечень объектов ремонта подразделения «ННР» в этот раз вошли пути на причалах высокой воды на реке Дудинке. В течение месяца монтёры пути отремонтировали 500 м железнодорожных и 100 м подкрановых путей, к этим же работам был отнесён и ремонт одного стрелочного перевода.

Причалы высокой воды в Дудинском морском порту предназначены для обработки судов в период весеннего паводка и расположены в месте впадения реки Дудинки в Енисей. Здесь выстроены причальные стенки большой высоты, чтобы при высоком уровне воды можно было обрабатывать суда в штатном порядке. Во время весеннего паводка, пока в Заполярном транспортном филиале не освободились от воды основные площади, здесь начинается летняя навигация и швартуются первые речные сухогрузы. Причалы высокой воды также оборудованы техникой и инфраструктурой для штатной обработки грузов, складскими площадями, подъездными, железнодорожными и подкрановыми путями. Летом в этом месте также ведутся погрузо–разгрузочные работы, в частности, работает комплекс по обработке угля для посёлков Таймыра.

Капитальные ремонты путей на высокой воде ремонтники проводили до той поры, пока основная территория порта была залита паводковыми водами. Как только уровень воды снизился и позволил начать другие работы, к существенному восстановлению причалов на главной площадке Дудинского порта приступили и монтёры пути. Ремонтники «ННР» после паводка за лето отремонтировали 1500 м железнодорожных путей, из которых 700 м было подвергнуто капитальному ремонту.

На территории ЗТФ от причалов высокой воды до девятого морского причала в течение этих четырёх месяцев работал 21 монтёр пути, включая двух бригадиров — Владимира Кондратюка и Николая Шестакова. Они умело руководили весь период своими коллегами, прибывшими на восстановительные работы из Мордовии. Эти 19 человек зарекомендовали себя с лучшей стороны, работая на протяжении трёх лет на восстановлении причалов в Дудинском морском порту.

Кроме восстановительных работ в ЗТФ, монтёры пути в период летних ремонтов проложили ещё две новые ветки на станциях Тундра и Волгочан. Протяжённость новых путей составила 875 и 900 м соответственно.

После выполнения программы летних ремонтов монтёры пути приступят к выполнению работ по содержанию железнодорожных путей предприятия технологического железнодорожного транспорта.