Льготные кредиты на инвестиционные цели по ставкам 2,5% и 4% годовых получили восемь компаний из Красноярского края

В этом году программа льготного кредитования продолжится. Низкие процентные ставки стали возможны благодаря совмещению двух программ – «1764» Минэкономразвития России, которая реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», а также ПСК от Банка России и Корпорации МСП.

Также с учётом задач импортозамещения расширен перечень отраслей, предприятия которых могут воспользоваться такими кредитами.

«Ранее программа была направлена на поддержку трёх отраслей: обрабатывающего производства, гостиниц, транспортировки и хранения. Теперь добавлены ещё приоритетные отрасли для совмещения программ льготного кредитования. Это профессиональная, научная и техническая деятельность – ОКВЭДы 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технических испытаний – ОКВЭД 71, исключение для подкода, связанного с застройщиками», – отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программу реализуют на базе кредитных организаций. Для помощи бизнесу при получении в банках льготных инвесткредитов работает центр поддержки инвестиционного кредитования Корпорации МСП.

«В этом году один из акцентов при кредитовании малого и среднего бизнеса сделан на стимулировании инвестиционной активности, создании и модернизации производств, чтобы обеспечить импортозамещение и повысить занятость. В центре инвестиционного кредитования будем помогать под ключ упаковывать инвестпроекты малых и средних компаний от 50 млн рублей и сопровождать их до момента получения кредита», – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Помимо инвесткредитов под 2,5% и 4% предприниматели края по-прежнему могут воспользоваться программой ПСК. В 2023 году в ней сохранят возможность кредитования бизнеса, занимающегося подакцизными видами деятельности или добычей полезных ископаемых, но только для кредитов до 30 млн рублей. Банки смогут кредитовать бизнес как на инвестиционные, так и на оборотные цели.