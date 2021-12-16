Льготные займы начали выдавать краевым начинающим предпринимателям и самозанятым

Такую финансовую поддержку бизнес может получить в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес»: «Мы решили смягчить условия по предоставлению займа до 100 тысяч рублей, чтобы расширить доступ к льготным финансовым продуктам начинающим предпринимателям – тем, которые работают менее года. Они могут получить средства по годовой ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, на более комфортных условиях, если подадут заявку до 31 декабря текущего года».

Для самозанятых сейчас действует фиксированная ставка 3%. Этот финансовый продукт специально разработан в текущем году центром «Мой бизнес».

Получить консультацию по микрофинансированию и другим мерам поддержки начинающие предприниматели и самозанятые региона могут в центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124. Подробная информация и условия на сайте мойбизнес-24.