С 20 сентября страховые компании начали пользоваться новым справочником для расчёта стоимости ремонта и запасных частей

Его формирует Российский союз автостраховщиков, и в нём насчитывается порядка 40 миллионов наименований запчастей. Стоимость деталей напрямую зависит от марки автомобиля. Согласно справочнику, цена запчастей для наиболее востребованных в России машин выросла в среднем на 23%. Уже известно, что рост цен на запчасти для «Тойоты» составил более 40%, для «Митсубиши» — порядка 30%, а вот стоимость деталей для «Рено» увеличилась только на 9%, для «Фольксвагена» — на 10%. Величина повышения цен на запчасти для машин родного автопрома пока не озвучивается, тем не менее в июле текущего года «Автоваз» уже в четвёртый раз увеличил цены на «Ладу» — удорожание составило в среднем 1,5%. Компенсировать дополнительные издержки автомобилистам планируется за счёт увеличения выплат по страховым полисам.

Страховщики признают, что нынешний рост цен стал самым значительным за всё время. Это связано в первую очередь со снижением курса рубля, а также с тем, что в связи с пандемией коронавируса в стране уменьшилось количество поставщиков, а многие магазины автозапчастей просто–напросто закрылись. Меньше стало и дешёвых деталей. Этому в немалой степени поспособствовали и изменения в техническом регламенте таможенного союза. В первую очередь под запрет попали восстановленные агрегаты, которые стоят дешевле, чем новые.

Директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал «Российской газете», что для оперативного мониторинга роста цен на запчасти была создана так называемая корзина, в которую отобрали наиболее востребованные марки и модели авто, а также часто страдающие в ДТП элементы, такие как: крылья, бамперы, фары, крышка багажника и так далее.

Всего в список попало более 5000 бьющихся автозапчастей. Предыдущая корзина стоила 43 миллиона рублей, новая — 53 миллиона. Евгений Уфимцев поясняет, что при росте стоимости на запчасти в среднем на 23% выплата по полису ОСАГО увеличится примерно на 14%.

В результате всех изменений стоимость полиса ОСАГО также увеличится ориентировочно на 5–6%. Страховщики считают, что покупатели полисов особо этого не заметят, так как этот процесс совпал с индивидуализацией тарифов.

На данный момент цена полиса автострахования зависит от мощности транспортного средства; региона проживания, возраста и стажа водителя; количества лиц, допущенных к управлению авто; показателя безаварийности и периода действия полиса. В настоящий момент полис ОСАГО стоит в среднем 5,5 тысячи рублей.

Евгений Уфимцев утверждает, что подорожание полисов ОСАГО в первую очередь коснётся проблемных водителей. Страховщики, однако, не исключают дальнейшего снижения цен на запчасти в том случае, если на рынок вернутся ушедшие поставщики. В результате цены могут опуститься до 15%.