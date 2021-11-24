Львиная доля будущих расходов региональной казны придётся на социальную сферу

В Законодательном собрании прошла очередная сессия. Ключевым вопросом повестки стало первое чтение бюджета Красноярского края на 2022-2024 годы - депутатам представили его концепцию, основные параметры и структуру. На основании поддержанной Заксобранием поправки доходы и расходы бюджета были увеличены. В итоге доходы составили 310,1 млрд, расходы — 329,7 млрд рублей.

Как сообщила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина, на ближайшие три года на образование запланировано выделить почти 215 млрд рублей, из них 74,9 млрд - уже в следующем году: «Эти средства пойдут на индексацию стипендий и зарплаты работникам бюджетной сферы, доплаты за классное руководство, реконструкцию и ремонт школ, а также на их строительство. За три года предполагается создать проектно-сметную документацию, построить и отремонтировать 32 объекта».

Что касается отрасли культуры, её финансирование на 2022-2024 годы составит 20,8 млрд рублей, благодаря чему, в частности, будет продолжена работа по новым постановкам и проведению традиционных культурных мероприятий – фестивалей Хворостовского и Третьякова, МИРа Сибири. В Нижнем Ингаше на выделенные средства построят детскую школу искусств.

По словам председателя комитета по спорту, молодёжной политике, туризму и развитию общественной среды Александра Новикова, в расходах краевого бюджета не только учтены все социально значимые направления, но и по многим из них существенно увеличено финансирование: «Большое внимание уделяется развитию массового спорта, в течение трёх лет фактически будут введены в эксплуатацию или подготовлена проектно-сметная документация по 17 крупным спортобъектам. Также серьёзные средства вкладываются в развитие туристической культуры в Красноярске и крае».

Председатель комитета по здравоохранению и соцполитике Илья Зайцев, комментируя бюджет системы здравоохранения, отметил: «Денег на здравоохранение не бывает достаточно - за прошлые десятилетия сформировался дефицит средств. Но в этом году впервые в истории мы входим в бюджет с самыми высокими базовыми значениями: дополнительные 6 млрд рублей на систему финансирования территориальной программы ОМС, 1 млрд на лекарственное обеспечение, санавиацию, строительство центра трансплантации костного мозга, 250 млн на капитальные расходы. Всего дополнительно для отрасли предусмотрено более 7 млрд рублей. Это бюджет развития. Есть проблема с размером зарплат, с тем, как разнятся зарплаты в северных территориях и в центре, будем их решать».

Как подчеркнул спикер Законодательного собрания Алексей Додатко, основные параметры бюджета сформированы достаточно оптимистично - в трёхлетней перспективе есть рост бюджета, а расходные обязательства на 2022 год превысили 320 млрд рублей: «Бюджет Красноярского края является социально ориентированным: финансирование отраслей социальной сферы составляет его львиную долю. В части расходов отрасли здравоохранения на 2022 год мы уже учли сложившуюся базу расходов – это означает, что система здравоохранения с точки зрения лекарственного обеспечения, фондов оплаты труда, приобретения оборудования сможет работать более планово в условиях повышенной нагрузки».

Проект бюджета принят в первом чтении.