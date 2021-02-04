Увеличился минимальный взнос на капремонт

В Красноярском крае изменился минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Теперь жители домов, которые не оборудованы лифтами, будут платить 11,13 рубля за квадратный метр, вместо 10,7 рублей. А жители домов, которые оборудованы лифтами теперь будут платить 11,57 рублей за квадратный метр, вместо 11,13 рублей.

Рассчитать сумму платежа можно по простой формуле: Общая площадь помещения (кв.м) умножается на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр.