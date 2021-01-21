МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске яйца сегодня в дефиците

В Норильске яйца сегодня в дефиците

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В Норильске яйца сегодня в дефиците

Из пяти магазинов различных торговых сетей яйца удалось обнаружить только в двух.

Интересно, сколько сейчас стоят яйца в Снежногорске, если год назад их цена там была 140 рублей

И цена варьируется от 90 до 120 рублей за десяток яиц 2-й и 1-й категорий. Продавцы говорят, что это ещё и дешёво, так как примерно на 30% выросла стоимость яйца у производителей, а розничные цены пока ещё на столько не увеличились.

При этом в Министерстве сельского хозяйства оснований для подорожания не видят. Как пишут «Ведомости», вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в аграрно-промышленном комплексе. И министерство рекомендовало представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает ранее принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен.

Текст Николай Кондрашов
21 января в 15:15 670
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