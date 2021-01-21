В Норильске яйца сегодня в дефиците

И цена варьируется от 90 до 120 рублей за десяток яиц 2-й и 1-й категорий. Продавцы говорят, что это ещё и дешёво, так как примерно на 30% выросла стоимость яйца у производителей, а розничные цены пока ещё на столько не увеличились.

При этом в Министерстве сельского хозяйства оснований для подорожания не видят. Как пишут «Ведомости», вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в аграрно-промышленном комплексе. И министерство рекомендовало представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает ранее принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен.