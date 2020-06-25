Минтруд определил средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров

Информация взята из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает РБК. Согласно документу, размер пенсии в будущем году составит 17 тысяч 432 рубля, в 2022 году – 18 тысяч 357 рублей, в 2023-м – 19 тысяч 283 рубля.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в следующем году проиндексируют на 6,3%, в 2022 году – на 5,9%, в 2023 году – на 5,6%. Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 января будущего года устанавливается в размере 6 тысяч 44 рубля 48 копеек, в 2022 году - 6 тысяч 401 рубль 10 копеек, в 2023 году – 6 тысяч 759 рублей 56 копеек.

Размеры индексации страховых пенсий в период с 2019 по 2024 год были закреплены ещё в президентских поправках к пенсионной реформе.

Предполагалось, что с 2025 года страховые пенсии 1 февраля будут ежегодно повышаться на уровень инфляции предыдущего года. А дополнительная индексация с 1 апреля будет сделана только если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции.

Выступая с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий.