Минтруд определил средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров
Минтруд определил средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров
Информация взята из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает РБК. Согласно документу, размер пенсии в будущем году составит 17 тысяч 432 рубля, в 2022 году – 18 тысяч 357 рублей, в 2023-м – 19 тысяч 283 рубля.
Страховые пенсии неработающим пенсионерам в следующем году проиндексируют на 6,3%, в 2022 году – на 5,9%, в 2023 году – на 5,6%. Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 января будущего года устанавливается в размере 6 тысяч 44 рубля 48 копеек, в 2022 году - 6 тысяч 401 рубль 10 копеек, в 2023 году – 6 тысяч 759 рублей 56 копеек.
Размеры индексации страховых пенсий в период с 2019 по 2024 год были закреплены ещё в президентских поправках к пенсионной реформе.
Предполагалось, что с 2025 года страховые пенсии 1 февраля будут ежегодно повышаться на уровень инфляции предыдущего года. А дополнительная индексация с 1 апреля будет сделана только если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции.
Выступая с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий.